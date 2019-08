Titre de Roi des arènes : Le Cng refuse la couronne à Modou Lô Le Comité national de gestion de lutte n’accorde pas le titre de Roi des arènes donné à Modou Lô victorieux de Eumeu Sène, dimanche. L’instance dirigeante de la lutte dit ne reconnaître qu’un seul Roi des arènes en la personne de Manga 2.

« Je le dis et le répète, le seul Roi reconnu par le Comité qui nous a précédés, à la suite d'un tournoi en deux éditions qui avait enregistré la participation de 4 lutteurs, est Manga II », a précisé le Dr Alioune Sarr, président du Cng.



« Des critères précis étaient arrêtés : présence dans l'arène pour venir faire des bakks (chorégraphies) et remettre régulièrement sa couronne en jeu », souligne-t-il, avant d’ajouter, « c'est le concept que le Cng n'accepte pas. Ce n'est pas par rapport à Modou Lô, Eumeu Sène ou qui que ce soit ».

