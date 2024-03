Titre honorifique : Mankeur Ndiaye et Oumar Demba Bâ élevés au rang d’Ambassadeur Emérite du Sénégal Par décret n°2024-752 du 20 mars 2024, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, a instauré le titre honorifique d'Ambassadeur Emérite du Sénégal, dont l'objectif est de reconnaître les mérites d'Ambassadeurs ayant rendu des services exceptionnels à l'Etat et à la diplomatie sénégalaise, informe une note Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur.

Dans cette logique, ajoute la note, le même jour, il a pris les décrets n°2024-753 et n°2024-754 du 20 mars 2024, par lesquels il a élevé, respectivement, à la dignité d'Ambassadeur Emérite du Sénégal, Monsieur Mankeur Ndiaye, Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur et Monsieur Oumar Demba Bâ, Ministre, Conseiller Diplomatique du Président de la République.



« Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur et l'ensemble du Corps diplomatique sénégalais, se réjouissent de cette nouvelle marque de confiance et d'estime du Chef de l'Etat, à l'endroit des Diplomates sénégalais et lui adressent leurs vifs remerciements, ainsi que leurs profonds sentiments de gratitude », ajoute le document.



