Titres publics de l’Etat du Niger: La Bceao lève les mesures temporaires relatives au traitement comptable et prudentiel des expositions

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Avril 2025 à 20:04





Elle informe que cette mesure particulière visait à maintenir la stabilité financière en évitant d’impacter négativement la situation financière des établissements de crédit.



Toutefois, explique la Bceao, avec la normalisation des interventions de l’Etat du Niger sur le marché financier régional, le maintien de cette mesure temporaire exceptionnelle ne se justifie plus. «Aussi la Banque centrale a-t-elle décidé de lever cette dérogation par l’Avis n°005-04-2025 du 3 avril 2025 », annonce la Bceao.



Par conséquent, elle souligne que les titres émis par l’Etat du Niger bénéficient à nouveau du même traitement comptable et prudentiel que ceux de tous les autres Etats membres de l’Union monétaire ouest africaine (Umoa).

Source : La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) a publié un communiqué de presse relatif à la levée des mesures temporaires relatives au traitement comptable et prudentiel des expositions sur les titres publics de l’Etat du Niger.Source : https://www.lejecos.com/Titres-publics-de-l-Etat-d...

