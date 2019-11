Tivaouane : Abdoul Mbaye et compagnie, reçu s par le khalife Une délégation du Congrès de la Renaissance démocratique (CRD), composée d’Abdoul Mbaye et de Mamadou Lamine Diallo, entre autres, a été reçue par le khalife des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, hier, dans la matinée à Tivaouane.

Le président Macky Sall, Aminata Mbengue, Ousmane Sonko, Idrissa Seck, entres autres personnalités politiques sont allés à Tivaoune pour la célébration du Gamou, ce samedi.

