Tivaouane: Affrontements entre transporteurs et forces de l’ordre

La route nationale barrée, des pneus brûlés, des jets de pierres à l’endroit des forces de l’ordre…Rien n’est de trop pour les transporteurs de Tivaouane qui manifestent contre l'arrêt du trafic depuis 3 mois, au moment où tous les autres secteurs ont repris.



Ils demandent la reprise du trafic. Etant donné que toute manifestation est interdite en cette période, les forces de l’ordre ont tenté de les disperser et il s’en est suivi des affrontements entre les deux parties.







Leral.net

