Tivaouane / Construction et réhabilitation des routes: L'Ageroute au cœur des travaux de la ville sainte Dans le cadre du Programme spécial de désenclavement initié par Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République, la modernisation des cités religieuses se poursuit.

A l’instar des autres cités religieuses, le département de Tivaouane bénéficie d’un vaste programme de construction et de réhabilitation de routes et de la voierie urbaine.



Le ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, à travers l’Ageroute, a initié d’importants travaux d’entretien et de réhabilitation à Tivaouane, pour faciliter la mobilité des pèlerins à l'occasion du Gamou.



Restauration de plusieurs voies



La remise à neuf des axes routiers aux alentours de l’esplanade des mosquées, était une demande sociale très forte, d'autant que les travaux d’assainissement réalisés en pleine chaussée, ont impacté négativement les populations.



La voirie de la ville Sainte de El Hadj Malick Sy a aussi peau neuve, sans oublier celle de contournement Nord. Nonobstant ces restaurations, une nouvelle voie a été créée à l’entrée de Tivaouane par la Nationale 2 (prolongement de la voie de contournement sud) et des travaux de voirie communale sur une distance de 5 km, ont été réalisés.



Normes environnementales respectées





Dans un souci de développement durable, la voirie de Tivaouane est réalisée avec des revêtements respectueux de l’environnement, comme préconisé par le code de l'urbanisme, nécessaire aux bonnes conditions de circulation et à la mise en sécurité des populations riveraines et des pèlerins.



Tivaouane au cœur de l'autoroute Dakar-Saint-Louis



Il sera aussi réalisé, dans le cadre du Programme d’Amélioration de la Connectivité dans les Zones de production Agricole du Nord et du Centre du Sénégal (PCZA), les routes Tivaouane Pambal- Darou Alpha et Mboro-Djogo-Djogo-sur-Mer, sur un linéaire de plus de 50 km.



Dans la continuité, le contournement de Tivaouane est prévu dans le cadre de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. Tous ces travaux permettront de faciliter l’accès à la cité religieuse, lors des grands évènements.



