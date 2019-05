Tivaouane: Des responsables de l’APR se démarquent de leur frère de parti, Farba Sall

Dans un communiqué, ils rejettent la sortie dans la presse de responsables de l’APR de Tivaouane brandissant une menace d’une démission collective. A les en croire, cette sortie n’engage que son auteur, Farba Sall, « qui n’a parlé qu’en son nom, au cours d’une réunion qui n’a existé que dans son imagination ». Ils précisent que « M. Sall n’a été mandaté par aucun responsable du parti, ni par une quelconque instance du parti».



Selon ces membres à savoir Massamba Sall, Mamadou Moustapha Guèye, Mohamadou Rassoul Diagne, Chérif Guèye, Pape Momar Guèye, Awa Diop, Falilou Dioum, Khady Diop, Baye Mass Sall, Makhtar Fall, l’auteur de cette sortie inappropriée et inopportune ne peut lui-même nier les actes bénéfiques et salvateurs longtemps posés à l’égard de leur circonscription et des militants de Tivaouane, par la Direction nationale du parti et en particulier par le Président Macky Sall.



D’ailleurs, indiquent-ils, que Farba Sall a eu à bénéficier à titre personnel, du poste de chef de Cabinet du ministre délégué chargé des Sénégalais de l’extérieur, Seynabou Gaye Touré.

