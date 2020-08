Tivaouane - Drame familial - Trois morts, la disposition des cadavres intrigue L'homme qui s’est donné la mort au quartier Dabakh de la ville sainte se nomme Cheikh Ahmed Tidiane Kane. Il aurait tué sa femme Penda Bâ et sa fille de moins de deux ans, avant de se donner la mort, par pendaison. Mais, des zones d'ombre restent à être élucidées.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Août 2020 à 05:14 | | 0 commentaire(s)|



Pour Libération, une lettre, trouvée sur les lieux laisserait penser que Cheikh Ahmed Tidiane Kane a tué son épouse de 25 ans et son bébé d'un an avant de se donner la mort par pendaison.

Pourtant, ce dernier qui a organisé des chants religieux jusque tard dans la soirée ne présentait aucun changement selon des témoins.

La police scientifique n'a pas relevé de signes caractéristiques de pendaison. La disposition des cadavres intrigue aussi les enquêteurs d'autres pistes.





Pour tirer cette affaire au clair, la police scientifique est à la manœuvre. Elle a fait le déplacement depuis Dakar pour aider à tirer cette affaire au clair.



D'après le commissaire Ousmane Diop, "nous sommes dans une phase de constatation et l'enquête va suivre son cours".





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos