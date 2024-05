Tivaouane - École élémentaire Ndoucoumane Ndiaye : Un directeur d'école « absentéiste » déclenche la colère des parents d'élèves Tribune- À Ndoucoumane Ndiaye, village situé dans la Commune de Thilmakha Mbakhol, dans l’arrondissement de Niakhène, dans le département de Tivaouane, ce n'est pas le parfait amour entre les parents d'élèves et le Directeur de l'école élémentaire de ladite localité.

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Mai 2024 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

Ces derniers dénoncent l'absentéisme de Baye Mbar Ndoye. Selon notre source, celui qui est censé contrôler les cours au niveau de l'institution scolaire passe des week-ends prolongés sans se soucier de l'avenir de ces apprenants :



« Ce qui se passe à Ndoucoumane Ndiaye dépasse le seuil de l'entendement. Le Directeur de l'école qui polarise plusieurs élèves de ce village et ceux de villages environnants, fait ce que bon lui semble. Il voyage en temps plein. Parfois, il peut rester trois semaines, voire quatre sans poser les pieds dans l'école. Ce qui occasionne un faible niveau des élèves. Chaque année, il conduit les mêmes faits. Qui pis est, il demande des cotisations de 1000 F CFA par élève, 2 Kg de mil. Ce qui ne rime aucunement avec la déontologie au niveau des établissements scolaires. Ici, il tue la sacralité même de l'école », déplore avec dépit un parent d'élève.



Et ils lancent un appel aux autorités : « Trop, c'est vraiment trop. Il faut arrêter ce monsieur qui ternit l'image des enseignants, ces braves soldats du savoir. Il est temps de lui rappeler à l'ordre avant qu'il ne soit trop tard. Nous demandons aux nouvelles autorités d'intervenir. Au nom du « Jub, Jubal, Jubanti » cher aux nouveaux tenants du pouvoir, on doit mettre fin aux agissements de ce monsieur Ndoye.



Nous ne le voulons plus dans notre école. Il est de cette race de fonctionnaires véreux », ont taclé les populations de Ndoucoumane Ndiaye et environnants qui annoncent une marche de protestation avec toute la communauté éducation pour se débarrasser de lui.



