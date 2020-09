Tivaouane: El Hadji Malick Diop, ancien maire, sous mandat de dépôt

El Hadj Malick Diop, ancien maire de Tivaouane, prédécesseur de Mamadou Diagne Sy Mbengue, est en prison. Cité dans des histoires foncières nébuleuses, l’ex-maire a fini par être arrêté par les éléments de la Brigade de Recherches de la gendarmerie de Thiès.



D’après Igfm, des plaignants à qui il avait vendu des parcelles à usage d’habitation non valables, ont déposé des plaintes contre lui à la gendarmerie et au commissariat urbain de Tivaouane.



Pour sauver sa peau, El hadji Malick Diop a plusieurs fois, accepté des médiations pénales auprès du délégué du procureur de la République, en remboursant certaines personnes qui se plaignaient d’avoir été escroqués par l’ancien maire.



Malgré tout, les plaintes continuaient de tomber sur la table du maître des poursuites. Désargenté, il était devenu impossible à l’ancien maire de Tivaouane de rembourser ses victimes.



Ainsi, le procureur n’a eu d’autre choix que le placer sous mandat de dépôt, avec un de ses anciens adjoints poursuivi pour complicité.



