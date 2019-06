Tivaouane : Interpellation d’un membre de la bande qui avait braqué le Complexe Al Makhtoum

Dans la même dynamique, les hommes du Commissaire Urbain de Tivaouane ont interpellé, le 02 juin 2019, le nommé A. SOW, cité par les témoins comme faisant partie de la bande qui avait braqué le Complexe Al Makhtoum de ladite localité, situé sur la corniche, dans la nuit du 31 mars au 01er avril 2019.

La perquisition de son domicile a permis mettre la main sur un arsenal important, composé d’armes automatiques, de fusils, d’une arme de fabrication artisanal, ainsi que des armes blanches.

Pour rappel, la bande, au nombre de cinq (05), armée de fusils et de coupe-coupe, avait réussi à emporter la somme de 350.000 FCFA, une (01) tablette et trois (03) téléphones portables.

L’enquête se poursuit aux fins d’appréhender le reste de la bande.



