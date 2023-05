Tivaouane : L’ampleur de la maladie de Newcastle relativisée

Le chef du service départemental de l’Elevage et des Productions animales de Tivaouane, Ndary Diop, a relativisé hier l’ampleur de la maladie de Newcastle, qui sévit depuis quelques temps dans la zone des Niayes (département de Tivaouane). L’envergure n’est pas très grande, même si des pertes importantes sont notées, a-t-il indiqué à l’«Aps».



A l’en croire, mentionne "L'As", plusieurs localités comme Ndiassane, Taïba Ndiaye, Mboro, sont concernées par cette maladie qui touche la volaille. Les pertes enregistrées s’expliquent par la rupture du vaccin HB1, au moment où les propriétaires démarraient les bandes. Ce qui fait que les sujets n’étaient pas vaccinés, a souligné le chef du service départemental de l’Elevage et des Productions animales de Thiès. A l’en croire, la gestion des cadavres de poulets a aussi impacté le développement de foyers et aggravé la situation. Les cadavres des poulets jetés non loin de certaines fermes, ont fait exploser la mortalité dans les poulaillers environnants, a-t-il dit.



Il s’y ajoute que de nombreux aviculteurs du département de Tivaouane, n’ont pas l’expérience qu’il faut pour gérer une telle crise sanitaire, selon Ndary Diop. Pour le technicien, la forte demande en poulets de chair à l’approche de la Korité, n’est pas étrangère à la présence de la maladie de Newcastle dans les fermes. Le service départemental de l’Elevage entend bientôt outiller les aviculteurs, à travers des sessions de formation régulières, afin d'éviter certaines pertes...bien évitables.