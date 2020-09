Tivaouane - Lancement travaux de la Grande Mosquée: Plus d'1,5 milliards FCfa récoltés en quelques heures En quelques heures, plus d'un milliard cinq cents millions de nos francs ont été récoltés pour le lancement des travaux de la Grande Mosquée de Tivaouane.

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Septembre 2020 à 06:57

L'ex promoteur de lutte Aziz Ndiaye et sa famille, fervents talibés, ont mis deux cent cinquante (250) millions FCfa sur la table.



Le gérant de Malikia promet trois cents (300) millions, Dame Diop Mansour donne cent (100) millions F CFA. Un montant identique a été donné par El Hadji Mass Mbengue.



Des montants variant entre dix (10) et cinquante (50) millions ont été remis au comité d'organisation.



