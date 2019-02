Tivaouane: Le Khalife des Tidianes « pas disposé » à recevoir à Me Wade

Me Abdoulaye Wade ne s’est pas finalement rendu à Tivaouane hier comme annoncé par son protocole, après l’étape de Touba. "Le Quotidien" rapporte que le Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, ne serait "pas disposé" à recevoir l'ancien Président.



Une annulation qui suscite beaucoup de commentaires. Certains pensent que c'est le ton va-t-en guerre de Wade qui n'aurait pas plu à Tivaouane. D'autres signalent que la visite est annulée parce que le Khalife est à Dakar.



Il se dit aussi que Serigne Mbaye Sy Mansour aurait comme une gêne envers Me Wade, depuis sa sortie musclée alors qu’il recevait Me Madické Niang en octobre dernier. «Abdoulaye Wade est très têtu et c’est sa nature. Être avec lui ne doit pas vous empêcher d’avoir des ambitions parce qu’il a vieilli et il ne doit plus être visible sur le terrain politique. Il n’en a plus l’âge. Et quand on est âgé, on doit se consacrer uniquement à Dieu et ses recommandations. C’est ce qu’on appelle une fin heureuse », avait déclaré le guide religieux à l’attention de son hôte.















Leral.net

