Tivaouane : Le Khalife des Tijanes prie pour le Président Sall (Officiel)

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Février 2019 à 13:02 | | 0 commentaire(s)|



Le Président Macky Sall est arrivé à Tivaouane hier dimanche dans la soirée, après un periple qui l'a mené à Mbacké, Darou Mouhty, Pékess, Niakhène et Mekhé. Le candidat de la coalition Benno a été accueilli par le khalife général des Tidjanes, Serigne Mbaye Sy Mansour, à la Résidence des Hôtes. Les deux hommes ont, ensuite, eu un tête-à-tête en privé. Un moment privilégié pour le chef de l’Etat, venu effectuer une visite de courtoisie et solliciter des prières en perspective de la Presidentielle du 24 février.



Tôt ce matin, le Président Sall s'est recueilli au mausolée de Mame El Hadj Malick Sy et Serigne Babacar Sy, avant de s'ebranler à nouveau vers le nord du pays. Pour cette étape, Macky Sall et sa coalition seront tour à tour, à Ndande, Kébémer, Louga et Saint-Louis, où est prévu un méga-meeting dans la soirée.

