Tivaouane: Le désherbage du cimetière de Khalkhouss, a mobilisé des centaines de personnes

Organisée chaque année dans ce cimetière situé dans le quartier Lamsar, l’opération a enregistré cette fois, la présence du marabout Serigne Babacar Sy Abdou Aziz Sy Dabakh, qui a saisi l’occasion, pour inviter les jeunes participants à garder à l’esprit leur dernier jour sur terre, en rappelant que toute personne reposerait un jour dans un lieu similaire.



“ Ce que je (vous) recommande, c’est la droiture, la reconnaissance des bienfaits de Dieu et la solidarité , a-t-il dit, respectez-vous entre Sénégalais et considérez que ce lieu où nous sommes, va nous accueillir un jour, nous tous ici présents “.



Selon l'"APS", celui que certains appellent affectueusement Ndiol Fouta, a exhorté les visiteurs de Khalkhouss à penser à l’au-delà, et par conséquent, à se garder de tares comme la médisance et la calomnie. “ Quand on est dans un cimetière, notre premier réflexe doit être de dire quand est-ce qu’on m’amènera ici. "



Cette opération est organisée alors que la cité religieuse s’apprête à recevoir, vers la fin du mois, des milliers de fidèles pour le Mawlid, célébrant la naissance du Prophète Mohamed (PSL).