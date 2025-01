Tivaouane Peul Niague : L’honorable député Youngare Dionne place l’accès à l’eau au cœur des priorités À Tivaouane Peul Niague, la problématique de l’accès à l’eau continue de perturber le quotidien des habitants. Pour y remédier, une rencontre cruciale s’est tenue récemment, organisée par la société Sen’Eau. Cet événement a réuni les délégués de quartier, les chefs religieux, les responsables politiques, et l’honorable député Youngare Dionne.

Cette réunion avait pour objectif de trouver des solutions durables à une pénurie d’eau qui affecte profondément la vie des populations locales. Lors de son intervention, le député Youngare Dionne a souligné l’urgence de la situation, insistant sur l’importance de ce dialogue collectif pour répondre à une doléance de longue date.



Les échanges ont permis d’identifier plusieurs mesures prioritaires. Sen’Eau prévoit de renforcer les infrastructures existantes tout en mettant en place de nouvelles installations afin d’assurer une distribution équitable et continue de l’eau. Ces travaux, qui débuteront prochainement, marquent une avancée significative dans la résolution de cette crise.



Élimane Diagne, coordinateur des cellules de Nimzatt, a exprimé sa reconnaissance envers l’honorable député. Selon lui, cet engagement témoigne de la volonté de Youngare Dionne de rester fidèle à ses promesses électorales et d’améliorer la qualité de vie des citoyens. « Nous saluons l’implication du député, qui ne ménage aucun effort pour répondre aux besoins de la population. C’est un véritable leader au service de son peuple », a-t-il déclaré.



Pour Youngare Dionne, garantir l’accès à l’eau va bien au-delà d’une simple promesse de campagne. Il s’agit de restaurer la dignité des habitants et de leur offrir une vie meilleure. Avec le soutien de Sen’Eau et l’implication active des acteurs locaux, les bases sont posées pour sortir Tivaouane Peul Niague de cette situation critique.



Ce projet, qui redonne espoir à la population, est également perçu comme une étape clé dans la dynamique de développement de la commune. En mettant les besoins fondamentaux au centre de ses actions, l’honorable député pose les jalons d’un avenir prometteur pour Tivaouane Peul Niague, tout en inspirant d’autres localités à adopter une approche similaire.



