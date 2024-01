Tivaouane Peulh : un expert comptable enferme ses enfants dans une chambre puis se suicide par pendaison

Les faits ont eu lieu le 30 décembre dernier, vers 16 heures 30 mn. Selon les renseignements recueillis par Libération, un homme âgé de 47 ans, a ordonné à ses enfants d’entrer dans une chambre et de ne pas en ressortir. C’est plus tard que les petits l’ont trouvé pendu à l’aide d’une corde dans le patio de la maison, lit-on dans Senenews.



Aussitôt les enfants ont alerté sa rand-mère qui dormait dans sa chambre. Aucune trace de violence n’était visible sur le corps sans vie. De même, aucun désordre environnemental ou vestimentaire, laissant présumer une lutte à mort, n’a été constaté.



La victime du nom de P. N. Guèye était mariée à une épouse et père de deux enfants. Il était expert comptable de formation.