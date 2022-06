Tivaouane : Pose de la premère pierre d'un hôpital de niveau 3 par Macky Sall Le Président Macky Sall a procédé ce samedi, à la pose de la première pierre de l'hôpital de Tivaouane, de niveau 3 et d'une capacité de 300 lits.



Rédigé par leral.net le Samedi 25 Juin 2022 à 19:13 | | 0 commentaire(s)|

Une infrastructure sanitaire qui répond favorablement à l’appel des populations de Tivaouane et environnant qui faisait face à d'énormes difficultés pour accéder aux soins.

Il faut savoir que depuis quelques jours, l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy de Tivaouane est au cœur d’une sinistre actualité avec la mort de 11 bébés, calcinés. Après ce drame, le chef de l’Etat a décrété un deuil national de trois jours et nommé Marie Khémesse Ngom Ndiaye, Directrice générale de la santé publique, ministre de la Santé et de l’action sociale, en remplacement de Abdoulaye Diouf Sarr, limogé.



Le président de la République, Macky Sall, qui a aussi présenté ses condoléances aux autorités religieuses de Tivaouane et familles éplorées, a ordonné une mission d’enquête de l’Inspection générale d’Etat (Ige) pour regarder la qualité de l’infrastructure. Aussi, le Président a ordonné que l’ensemble des installations des services de néonatologie soient auditées avant d’annoncer la construction d’un nouvel hôpital de niveau 3 dans la ville sainte.



L'hôpital disposera d'équipements de dernière génération



Pour dire que ce nouvel hôpital est un ouf de soulagement pour les populations du département de Tivaouane. L’infrastructure sanitaire d'une enveloppe de 46 milliards de F CFA entièrement financée par l’État du Sénégal à travers le Fonsis, sera livrée dans 18 mois. Bâtie sur une superficie de 25.000m2, elle se situe au village de Yadjine, 4 à 5km à la sortie de Tivaouane et disposera d'équipements de dernière génération.



L’objectif est de réduire considérablement les évacuations sanitaires et de faire de la région de Thiès, notamment le département de Tivaouane, un hub médical .



Mounirou MBENGUE (envoyé spécial à Tivaouane)

