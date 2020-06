Tivaouane: Serigne Mansour Sy Djamil, nouveau porte-parole du Khalife général des Tidianes

On connaît le nom du nouveau porte-parole du Khalife général des Tidianes. Il s’agit de Serigne Mansour Sy Djamil, petit-fils de Serigne Ababacar Sy, premier khalife d’El Hadji Malick Sy. Il succède à Serigne Pape Malick Sy décédé, hier jeudi. Désigné, ce vendredi 26 juin 2020, le leader du parti Bëss Du Niakk va désormais porter la voix de la cité religieuse de Tivaouane.



Pour rappel, son père Serigne Moustapha Sy Djamil suivait les traces de Serigne Ababacar Sy (son père), en consacrant toute sa vie à la défense et la préservation du legs de Seydi El Hadji Malick Sy.

