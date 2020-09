Tivaouane / Travaux de la Grande Mosquée: Près de 05 milliards FCfa mobilisés La grande offensive est enclenchée depuis le lancement des travaux de la Grande Mosquée de Tivaouane. Si plus d'1,5 milliards de francs Cfa avaient été mobilisés en quelques heures, ce chiffre est largement dépassé en moins de 48 heures.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Septembre 2020 à 06:59

En effet, c'est la valse des grandes fortunes et chacune d'entre elles a sorti le chéquier. Le journal "Info" indique que plus de quatre (4) milliards de nos francs ont été mobilisés.



Pour rappel, Aziz Ndiaye et sa famille avaient ouvert les "hostilités", en donnant deux cent cinquante (250) millions de nos francs.



