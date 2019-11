Tivaouane invite Macky Sall à tendre la main aux opposants Le porte-parole du khalife général des Tidianes, Pape Malick Sy a invité, lundi, à Tivaouane, le chef de l’État Macky Sall à tendre la main aux opposants qui veulent travailler avec lui pour la bonne marche du pays.



« Si quelqu’un dit qu’il veut du bien au pays et vous aussi, vous voulez du bien au pays, alors invitez-le à la discussion », a dit le marabout, lors d’une rencontre organisée à l’occasion de la visite du Président Sall en prélude au Gamou.



Selon Pape Malick Sy, une personne de bonne foi est toujours disposée à entendre raison, si on lui présente quelque chose de plausible. Il a convoqué une anecdote datant de 1970, quand au sortir de la contestation estudiantine de mai 68, Cheikh Tidiane Sy avait appelé le président Senghor à « demilitariser la rue », au regard de l’impressionnant dispositif de sécurité dans les rues de Dakar, "avec un char dans chaque coin de rue". Ce qu’il considérait comme un « aveu de faiblesse ».



Il lui avait conseillé alors, raconte le marabout, d’inviter à la discussion aussi bien les « bonnes volontés » que les « hommes d’action » de l’opposition. « Ceux des contestataires qui veulent la paix dans le pays, vont accepter de s’entendre sur la marche du pays parce qu’on ne peut être en perpétuelle adversité », a-t-il poursuivi, dans ses propos repris par l’Aps.



« C’est pourquoi nous demandons au Président Macky Sall de tendre la main à ceux qui disent qu’ils veulent travailler avec lui, car il n’y a pas d’inconvénient à cela », a-t-il indiqué. Pape Malick Sy a évoqué l’exemple des compromis que le Prophète (PSL) trouvait avec ses adversaires les plus farouches lors de négociations.

