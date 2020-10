Tivaouane: le message de Macky Sall à Serigne Babacar Sy Mansour Porteur du message du chef de l’État, Macky Sall, Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l’Intérieur, est à Tivaouane, ce jeudi, 29 octobre, marquant la célébration du Gamou 2020 ou la naissance du Prophète Muhammad (psl).

Rappeler que pour cette édition, Serigne Babacar SY Mansour, le Khalife général des Tidianes a, conformément aux recommandations du Prophète, en cas de pandémie, et sur la base des avis éclairés des autorités médicales du pays, déjà énoncé sa décision de renoncer au rassemblement dans la ville sainte pour la célébration du Maouloud 2020.





Ce, après concertation avec l’ensemble de la famille de Seydil Hadj Malick SY. A cet effet, il a invité les fidèles à célébrer le Gamou dans l’intimité familiale, Burds y compris, tout en insistant sur le respect des mesures de prévention, à la solidarité, l’entraide, et à la prière pour vaincre ce fléau.



Rappelant le contexte, le ministre a, d’abord, salué la position du khalif, face à la pandémie du coronavirus. Ensuite, il a réitéré la volonté du chef de l’État, Macky Sall, de poursuivre les chantiers entamés dans la cité religieuse (hôpitaux, assainissement, route, eau, forage, électrification).



Enfin, au nom de Macky Sall, il a sollicité des prières pour de bonnes récoltes après le bon hivernage, malgré les dégâts causés, enregistré cette année.

