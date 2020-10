Tivaouane: les Moustarchidines vont célébrer le Gamou au Champ de course

Les Moustarchidines dont leur guide religieux est Serigne Moustapha Sy, comptent bel et bien célébrer le Gamou à Tivaouane au Champ de course.



A en croire, Makhary Mbaye, chargé des communications des Moustarchidines qui s'exprimait sur les ondes de la Rfm, "sur instruction du responsable moral, Serigne Moustapha Sy, le Dahira des Moustarchidine Wal Moustarchidaty va célébrer le Mawloud comme d’habitude à Tivaouane pendant la nuit de la célébration de la naissance du Prophète ».



Selon lui, une réunion a été tenue où les instructions du responsable moral ont été déclinées par le Comité d’organisation. M.Mbaye d'indiquer que toutes les dispositions sont en train d’être prises pour le respect des gestes barrières.



