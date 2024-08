Tivaouane : les nouveaux sous-préfets de Meouane et Pambal installés

Le préfet du département de Tivaouane, Mamadou Gueye, a installé, vendredi,, le nouveau sous-préfet de l’arrondissement de Meouane, Abdoulaye Ndiaye après sa nomination par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, par le décret 2024-1621 du 7 août 2024. Abdoulaye Ndiaye remplace à ce poste, son collègue Amadou Sall, nommé à la tête de l’arrondissement de Sarebedji, dans le département de Kolda.



Dans l’après-midi, le préfet de Tivaouane a installé le nouveau sous-préfet de l’arrondissement de Pambal, Abdoulaye Sow. Ce dernier remplace à ce poste son collègue Abdou Aziz Sy Dabakh, lui aussi affecté dans l’arrondissement de Sagata Guet. Les populations de l’arrondissement de Pambal, à travers les représentants des chefs de villages et des cinq maires de l’arrondissement, ont magnifié le bref passage du sous-préfet Abdou Aziz Sy Dabakh pour les avancées notées dans l’ amélioration des services sociaux de base dont le plus important est la reprise des travaux de la route Tivaouane Pambal et de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-louis.



Quant au nouveau sous-préfet de Pambal, il s’est dit prêt à travailler pour et avec les populations mais dans la vérité, la franchise et le respect des textes qui régissent l’administration. Pour rappel l’arrondissement de Pambal est composé des communes de Cherif Lo, Notto gouye Diama, Pambal, Pire et Mont-Rolland.



