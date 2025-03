Tivaouane : ouverture de la 28e édition des universités du Ramadan APS – Les universités du Ramadan, un événement religieux initié par Dahira Moustarchina Wal Moustarchidati, un mouvement d’obédience tidiane et qui se tient chaque année durant le mois de ramadan, ont ouvert, samedi à Tivaouane, sous le thème central :”L’intelligence constructive pour un monde plus humain”.

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Mars 2025 à 18:20 | | 0 commentaire(s)|

“L’intelligence constructive d’un monde plus humain”, est le thème principal de cette édition, a dit à la presse Elhadji Omar Mbaye, membre du comité scientifique des universités du Ramadan, en marge de l’ouverture de cette rencontre annuelle.



“C’est une occasion pour revisiter les enseignements de l’islam”, a-t-il expliqué, rappelant que Serigne Moustapha Sy, guide spirituel de ce mouvement, a institué les universités du Ramadan depuis 1997.



Cette année correspond avec la 28-ème édition de cet événement visant à “participer à la conscientisation des Sénégalais”, a indiqué Elhadji Omar Mbaye.



Tirant le bilan de près de trois décennies d’existence, Mbaye a relevé “beaucoup de points positifs”, parmi lesquels la “jonction” qui s’est opérée aujourd’hui entre les intellectuels arabisants et francophones.



“Avant cette innovation, (…), il y avait une scission entre ces mondes”, a dit M. Mbaye, selon qui, Serigne Moustapha Sy, à travers cette initiative, a permis de “rapprocher” les intellectuels d’expression arabe et ceux d’expression française, qui “peuvent (maintenant) s’asseoir autour d’une même table pour solutionner des crises”.



Selon lui, les universités du Ramadan abordent “toutes les questions qui intéressent l’humanité”, notamment les sujets politiques, économiques et sociales.

“La violence qui endeuille, parfois gratuitement, la société sénégalaise, ainsi que la dégradation des mœurs, seront également abordées, afin de mieux indiquer la voie proposée par le mouvement Moustarchidina Wal Moustarchidati”, a-t-il indiqué.



ll s’agira, en somme, a-t-il précisé, de passer en revue la situation de la société sénégalaise, à la lumière des enseignements islamique, à travers des tables rondes, durant le mois de Ramadan.



Elhadji Omar Mbaye, a ajouté que ces assises annuelles offrent au mouvement Moustarchidina Wal Moustarchidati une tribune pour délivrer des messages destinés à conscientiser les élites de la société, et relatifs à la bonne gouvernance.



“Des messages spécifiques notamment sur les deniers publics leur seront adressés. Les deniers publics appartiennent à toutes les populations et leur bonne gestion doit préoccuper tout un chacun, si nous voulons une société juste, solidaire et (viable)”, a indiqué Elhadji Omar Mbaye.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook