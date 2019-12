Tivaouane Peul: les grévistes de la faim suspendent leur diète Les personnes dont les maisons ont été démolies à Tivaouane Peulh et qui avaient entamé une grève de la faim, en début de semaine, à la mairie de la localité pour exiger leur relogement, ont mis fin à leur mouvement. Cela, après une visite du ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui a réussi à les convaincre. Pour ce faire, le ministre leur a assuré qu’une solution sera trouvée à leur problème et qu’un site de recasement leur sera bientôt proposé, selon des instructions données par le président de la République.

