Tobéne : 19 sur les 26 personnes interpellées placées sous mandat de dépôt!

Lundi 17 Août 2020

Rebondissement dans l’affaire de la révolte des populations de Tobène contre l’extension de 6 hectares de la mine des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) dans leurs champs. Selon L’As, sur les 26 personnes qui avaient été interpellées et déférées au parquet de Thiès, finalement 19 ont été placées sous mandat de dépôt.



Ils ont été écroués pour incitation à la rébellion, attroupement illégal, violence sur agents dans l’exercice de leurs fonctions. Finalement donc, 7 personnes ont été libérées dont 4 chefs de village.



Les 19 personnes seront jugées en flagrants délits vendredi prochain au Tribunal de Grande Instance (Tgi) de Thiès. Pour l’heure, diverses organisations de la société civile et organisations paysannes se font entendre pour demander leur libération sans conditions.





