Togo: Adébayor voudrait-il faire comme Weah? Voici la réponse du footballeur

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Février 2018 à 13:10

Il y a quelques jours, Emmanuel Adebayor était en direct sur sa page facebook. L’international togolais a répondu aux différentes préoccupations de ses fans. Le capitaine des Eperviers du Togo s’est prononcé sur sa présence à la prochaine CAN, sur l’élection de George Weah comme président du Liberia. Le capitaine des Eperviers s’est également prononcé sur la possibilité d’embrasser une carrière politique dans l’avenir et devenir comme George Weah, président dans son pays.

Se prononçant sur sa participation à la prochaine CAN sous les couleurs de l’équipe nationale, Emmanuel Adébayor estime que ce sera difficile vu son âge, 33 ans. Toutefois, il fait une précision: « pour l’instant Dieu merci, je suis sur un terrain de football, donc ça va ». Laissant voir par là que l’espoir de le voir prendre part à la prochaine CAN qui se jouera au Cameroun, n’est pas perdu.

Il est donc clair que l’attaquant d’Istanbul Basaksehir, qui a déjà marqué 10 buts, n’exclut pas la possibilité de participer à la prochaine CAN. Pour ce qui est d’une carrière en politique, Adébayor a indiqué ne pas être intéressé par les affaires politiques. De ce fait, il préfère rester Emmanuel Adébayor à la fin de sa carrière. « A la fin de ma carrière, je préfère rester Shéyi Adébayor, moi-même », a déclaré la star togolaise.

A un internaute qui rêve de devenir aussi riche que lui, Adébayor a été plutôt clair: « beaucoup d’argent engendre beaucoup de problèmes ». Eh oui, « More money more problem », comme l’ont si bien chanté les stars américaines P. Diddy et Mase.



