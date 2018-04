Top 13 des joueurs qui étaient riches avant de devenir footballeurs

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Avril 2018 à 14:04 | | 0 commentaire(s)|

Plusieurs footballeurs sont pour la plupart issus de familles très pauvres. Certains ont consenti d’énormes sacrifices pour réaliser leur rêve, celui de devenir des grands footballeurs qui ont pu amasser de grosses fortunes. Toutefois, d’autres footballeurs ont grandi dans des familles riches. Ils ont joué au football simplement pour le plaisir. Ils n’avaient forcément pas besoin d’un soutien financier…

1-Gérard Piqué :

Ce défenseur du FC Barcelone est né dans une famille fortunée. Il a fait ses études dans l’un des meilleurs lycée d’Espagne.



2- Frank Lampard :

Ce footballeur britannique vient d’une importante famille de footballeurs en Angleterre. Alors que son père était un joueur du club anglais de West Ham et son oncle était Harry Redknapp, un important entraîneur de football anglais.





3-Kaka :

Cet ancien joueur du Réal Madrid n’est pas issu d’une famille pauvre. Le Brésilien vient d’une famille riche de la capitale du Brésil. Il a deux frères qui sont aussi joueurs de football.





4- Van Persie

Ce ancien Gunners a toujours voulu devenir footballeur professionnel et ses parents se sont toujours montrés disponibles à le soutenir moralement et économiquement.





5- Mido :

Grâce à son père qui était un ancien footballeur riche, Mido a vu les portes du football lui être grandement ouvertes dans un pays où tout le monde n’a pas les mêmes opportunités.





6– Shaun Wright-Phillips :

Adopté par Ian Wrigth à l’âge de 3 ans, le Britannique a eu la chance d’intégrer une famille riche alors qu’il était encore tout petit. Il n’a donc pas joué au football pour chercher à être riche. Ses parents adoptifs lui avaient déjà donné ce qu’il voulait.





7-Mario Götze:

Le milieu du Bayern Munich est arrivé tout petit dans les rangs du Borussia Dortmund à l’âge de 8 ans, dans la catégorie inférieure. Ses détracteurs laissent entendre que c’est l’argent de son père qui l’a aidé à devenir une grande star.









8. Al-Saadi Gaddafi :

Fils de l’ancien guide libyen, Mouammar Kadhafi, Al-Saadi a été capitaine de la sélection nationale et président de la Fédération Libyenne de Football avec l’appui de son père.



9- Hugo Lloris :

Le gardien de buts de Totenham est né dans une importante famille à Nice avec une mère avocate et un père banquier.





10- Oliver Bierhoff :

Son papa est un magnat qui l’a aidé dans son succès sportif.

n



11-Mario Balotelli:

Après avoir demandé de l’aide aux services sociaux en raison des problèmes économiques de sa famille au Ghana, il a été adopté par une famille de grande influence à Brescia.

n

12-Andrea Pirlo:

Comme il l’avait fait savoir à plusieurs reprises, Pirlo ne jouait pas pour l’argent. Il n’en a jamais eu besoin. Sa famille en a suffisamment.





13-Gianluca Vialli :

Il est issu d’un papa qui avait une énorme fortune. Vialli est né au Château de Belgioioso de Cremono avec ses quatre frères.







crédit photo : meltystyle

AUTEUR: Oscar Mbena

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook