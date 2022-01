Top 20 Des Nations Les Plus Endettées au Monde : Le Sénégal absent même de celui des pays africains Alors que la dette souveraine des pays les plus pauvres du monde atteint des niveaux inquiétants, les systèmes de suivi de l’endettement à l’échelle mondiale et pays par pays se révèlent inadaptés. Selon un nouveau rapport de la Banque mondiale, ces failles compliquent l’évaluation de la soutenabilité de la dette et, pour les pays surendettés, brouillent les perspectives de restructuration rapide afin d’assurer un redressement économique durable. Mais dans la classement des nations les plus endettées au Monde et même celui des pays africains, le Sénégal est absent du Rapport annuel de la Banque Mondiale pour 2021.

Top 20 Des Nations Les Plus Endettées au Monde



1 États-Unis (18 286 billions de dollars)



2. Royaume-Uni (7 499 billions de dollars)



3. France (5 250 milliards de dollars)



4. Allemagne (5 084 billions de dollars)



5. Pays-Bas (4 124 billions de dollars)



6. Luxembourg (3 900 milliards de dollars)



7. Japon (3 408 milliards de dollars)



8. Italie (2 285 milliards de dollars)



9. Irlande (2 236 milliards de dollars)



10. Espagne (2 036 milliards de dollars)



11. Canada (1 791 billions de dollars)



12. Suisse (1 699 milliards de dollars)



13. Australie (1 563 milliards de dollars)



14. Chine (1 437 billions de dollars)



15. Chine Hong Kong (1 416 billions de dollars)



16. Singapour (1 300 milliards de dollars)



17. Belgique ((1 194 billions de dollars)



18. Suède (938 milliards de dollars)



19. Autriche (629 milliards de dollars)



20. Norvège (623 milliards de dollars)



*Top 10 des nations africaines les plus endettées auprès de la Chine, Du Fmi et de la Banque Mondiale



1. Angola (25 milliards de dollars)



2. Éthiopie (13,5 milliards de dollars)



3. Kenya (7,9 milliards de dollars)



4. République du Congo (7,5 milliards de dollars)



5. Soudan (6,4 milliards de dollars)



6. Zambie (6,5 milliards de dollars)



7. Cameroun (5,5 milliards de dollars)



8. Nigéria (4,8 milliards de dollars)



9. Ghana (3,5 milliards de dollars)



10.RD. Congo (3,4 milliards de dollars)



Source : Rapport annuel de la Banque Mondiale pour 2021.



