Top 5 européen : La nouvelle prouesse signée Sadio Mané, juste derrière Neymar

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Février 2020 à 19:15

L’observatoire des données de performances sportives Opta a établi cette semaine un classement des meilleurs dribbleurs en Europe en tenant compte du nombre moyen de dribbles réussis par rencontre depuis le début de l’exercice 2019/2020.



Sans surprise, c’est la super star auriverde du Paris Saint-Germain, Neymar Jr, qui trône en tête, avec un ratio de 5,7 dribbles réussis par rencontre disputée dans cette première moitié de saison.



Avec un impressionnant total de 5,6 dribbles réussis par match, la superstar sénégalaise de Liverpool, Sadio Mané, peut également se targuer d’être le deuxième joueur le plus habile au monde dans ce domaine, devançant le génie argentin du FC Barcelone Lionel Messi (5,5).



Une statistique qui confirme que le « meilleur joueur africain 2019 » respire la confiance et que son bagage technique lui permet de se distinguer une nouvelle fois au sommet du football européen.



Il convient de noter que le TOP 5 est complété par le virevoltant milieu de terrain espagnol du Bayern Munich, Thiago Alcantara (4,7 dribbles/match), en compagnie du jeune ailier français de Newcastle United, Allan Saint-Maximin (4,5).



Ci-après le TOP 5 des meilleurs dribbleurs du « Vieux Continent » : (11/02/2020)



1 – Neymar Jr (Brésil, PSG) : 5,7



2 – Sadio Mané (Sénégal, Liverpool) : 5,6



3 – Lionel Messi (Argentine, FC Barcelone) : 5,5



4 – Thiago Alcantara (Espagne, Bayern Munich) : 4,7



5 – Allan Saint-Maximin (France, Newcastle United) : 4,5

