« Tortures » sur l’activiste Ardo Gnigngue : La gendarmerie nationale a ordonné une enquête pour faire la lumière sur cette affaire Dans un entretien accordé à Seneweb, l’activiste Ardo Guingue dit avoir subi des "tortures inhumaines". Il accuse également les gendarmes d’avoir introduit du « yamba » dans sa poche. Ce, après avoir été arrêté à Tobène et placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Tivaouane. Dans un communiqué reçu à Leral, la gendarmerie nationale soutient qu’au cours de ces opérations aucun fait anormal n’a été rapporté. Une enquête administrative a néanmoins, été ordonnée par le Haut-commandement pour faire la lumière sur cette affaire et prendre des mesures appropriées le cas échéant.

