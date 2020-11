Total Sénégal: Le résultat net évalué à 5 827 milliards de FCfa en 2019

« Sur le réseau de stations-service Total, les ventes ont augmenté de 2% par rapport à 2018 grâce à la qualité reconnue de nos carburants et des services annexes associés. Les ventes auprès de la clientèle professionnelle ont connu une hausse de 1% vs 2018 grâce au renforcement de nos positions dans les secteurs miniers, transport et Btp et à la conclusion de nouveaux contrats », renseigne la Brvm.



La même source signale que grâce à l’optimisation de l’outil logistique de distribution, les ventes de GPL ont connu une croissance de +1% et ce malgré la rude concurrence sur ce secteur.



Par ailleurs les ventes de carburants aux compagnies aériennes ont cru en 2019 (+7%) grâce à des offres commerciales adaptées permettant de gagner plusieurs nouveaux appels d’offres.



Enfin, grâce au dynamisme des équipes commerciales et malgré la concurrence des traders, les ventes à l’export ont plus que doublé par rapport à 2018 : + 107 %.



«Globalement les ventes de Total Sénégal s’établissent à 911 kt en 2019, contre 757 kt en 2018, soit une hausse significative de 20 %. Le chiffre d’affaires de Total Sénégal s’établit à 448 milliards de Francs CFA au 31 décembre 2019, en hausse de 17% par rapport à celui de l’exercice 2018. L’évolution du chiffre d’affaires résulte essentiellement de la croissance de nos volumes vendus. Le résultat net est de 5,827 milliards contre 6, 342 milliards en 2018 »,

détaille la Brvm.



Total Sénégal souhaite rester le partenaire local de référence de ses clients industriels et commerciaux, non seulement en matière de fourniture d’énergies mais aussi en matière de services de conseil et de gestion pour une meilleure efficacité énergétique.



L’entreprise souhaite faciliter l’accès à l’énergie au plus grand nombre en mettant à disposition des énergies modernes, abordables et durables, en organisant la distribution de manière efficace.

Adou FAYE





