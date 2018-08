Tottenham et Lucas plongent Manchester United de Mourinho dans la crise Les Spurs ont frappé un grand coup ce lundi soir en allant s’imposer à Old Trafford avec la manière face à Manchester United (0-3) en clôture de la 3e journée de Premier League.

Manchester United-Tottenham 0-3

Tottenham : Kane (52e), Lucas Moura (52e, 84e)

Trois matches, trois victoires. Début de saison parfait pour Tottenham. Les Spurs ont frappé un grand coup ce lundi soir, en allant gifler Manchester United (0-3). Déjà une deuxième défaite en Premier League pour Manchester United qui s'enfonce dans la crise... Pourtant, dans le premier acte, les Mancuniens étaient bien organisés défensivement, empêchant les attaquants des Spurs de se mettre en évidence. La meilleure occasion de la première période était d'ailleurs, à mettre à l’actif des Red Devils. Sur une passe en retrait mal ajustée de Rose en direction de Lloris, Lukaku récupétait la sphère, dribblait le gardien français, mais loupait l’immanquable (19e).



Lucas Moura auteur d’un doublé

Une énorme occasion que peuvent amèrement regretter les hommes de José Mourinho. En effet, les Spurs ont démarré la deuxième période pied au plancher en marquant sur corner grâce à une tête lobée de Kane (0-1, 50e). Deux minutes plus tard, après une occasion de Lukaku, détournée par Lloris, Tottenham en profitait pour punir Manchester United.



Sur un centre d’Eriksen côté gauche, Lucas Moura reprenait l’offrande et faisait le break (0-2, 52e). Ensuite, les Red Devils ont essayé de revenir au score. Mais, sans se montrer dangereux devant les cages de Lloris. Pire, Manchester United buvait le calice jusqu'à la lie. Sur un ultime contre, Kane trouvait dans la profondeur Lucas Moura qui se débarrassait de Smalling avant de battre De Gea (0-3, 84e). Tottenham est 2e au classement alors que les jours de Mourinho à Manchester United semblent désormais comptés.



