Tottenham: premier coup dur pour José Mourinho après sa nomination comme coach Depuis quelques jours, le technicien portugais José Mourinho est devenu le nouveau coach de Tottenham Hotspur. Une nomination surprenante en ce sens que celui qu’on surnomme the Special One n’était pas cité parmi les profils susceptibles de remplacer Mauricio Pochettino.





Mais José Mourinho réussira t-il à donner un autre visage aux spurs après son départ tragique de Manchester United en 2018? Cela est loin d’être une certitude.



Et les conditions de travail pour le prochain mercato ne milite même pas en sa faveur. La preuve c’est que Mourinho vient subir son premier coup dur avec les Spurs.



D’après le Guardian, José Mourinho n’aura pas de ressources financières pour dépenser pour le Mercato de janvier. La raison évoquée c’est que le club est endetté et la priorité c’est d’abord d’effectuer des remboursements sur son nouveau stade.



Au cours de son premier entretien en tant que nouvel entraîneur, Mourinho a semblé reconnaître les contraintes financières qui lui seraient imposées alors qu’il faisait constamment référence aux jeunes joueurs des Spurs.



Connu comme un manager qui aime construire une équipe à son image et qui nécessite des transferts de fonds, José Mourinho se contentera pour le moment des joueurs qu’il aura sous la main.



L’on se souvient qu’à Manchester United, la fin de sa calamité a été alimentée par la réticence d’Ed Woodward à le soutenir sur le marché des transferts.





