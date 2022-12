Touba: 15 braqueurs, des coups de feu et une rondelette somme emportée

Après le braquage meurtrier qui s’est déroulé au Grand Marché de Mbour, Touba a été le théâtre d’une nouvelle attaque à main armée. Des individus armés de fusils et de coupe-coupes ont pénétré dans une station service située au quartier Ndamatou de Touba. Le braquage est survenu ce lundi vers 04h du matin.



Une quinzaine d’assaillants ont réussi à tenir en respect les trois pompistes retrouvés dans cette station.



La patrouille du commissariat de Ndamatou a débarqué sur les lieux du crime au moment où les bandits avaient déjà déposé le coffre-fort dans leur véhicule.



Selon une source de Seneweb, les malfrats ont ouvert le feu sur le véhicule de la police avant de prendre la poudre d’escampette. Il s’en est suivi une course-poursuite entre limiers et braqueurs.



Les malfaiteurs ont réussi à disparaître avec le butin estimé à plus de trois millions de francs cfa d’après des témoignages recueillis par Seneweb.



Cette bande, constituée d’une quinzaine de malfaiteurs, avait volé le véhicule servant à la commission du braquage, vers 03h du matin à Touba Alieu, dans le secteur de la gendarmerie. Puis, la bande a fait irruption à Ndamatou.



La police a ouvert une enquête.

