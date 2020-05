Touba : Bara Touré aurait prélevé des organes sur les corps de ses enfants pour satisfaire les exigences d’un charlatan De plus en plus d’éléments de l’affaire Bara Touré aiguillonnent les sens des enquêteurs qui convergent vers la thèse du sacrifice rituel dans le meurtre de deux enfants à Touba.



Samedi 16 Mai 2020

Le père et présumé meurtrier aurait prélevé des organes sur les corps des deux enfants, après les avoir égorgés, dans le but de satisfaire les exigences d’un charlatan.



Selon nos confrères de "Vox Populi", les résultats de l’autopsie ont révélé que le meurtrier avait sectionné « l a trachée, le larynx, la thyroïde et l’œsophage » qui n’ont pas été retrouvés sur les dépouilles mortelles. Un chat noir a été retrouvé égorgé et encerclé de pierres, ainsi qu’un chien, lui aussi, sacrifié.



Bara Touré a été arrêté mercredi à son domicile, par des agents de la Division des investigations criminelles, pour les meurtres de ses deux enfants âgés de deux et quatre ans, durant la nuit du 26 au 27 septembre 2019.



Le présumé meurtrier, incarcéré à la prison de Diourbel, aurait avoué les avoir tués, selon une source proche de l’enquête.





