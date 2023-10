Touba / Bataille rangée entre Baaye Fall et "talibés" de Serigne Djily Wade : Plusieurs blessés enregistrés De violents affrontements ont éclaté sous forme de bataille rangée, entre Baaye Fall et "talibés" de Serigne Djily Wade au quartier HLM. Avec des pneus brûlés et des routes barrées. Le bilan des accrochages fait état de plusieurs blessés des deux côtés.

