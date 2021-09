Touba / Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly: "Depuis 2012, Macky Sall n'a réalisé que 3 forages alors que..." La célébration de la 127 e édition du Grand Magal de Touba a été marquée par un terrible manque d’eau et des inondations dans plusieurs quartiers de Touba. Ainsi, le député libéral Cheikh Mbacké Abdou Bara Dolly, en marge de la cérémonie officielle, a violemment dénoncé ces manquements notés à Touba.

Le marabout-politicien a invité le président de la République à prendre au sérieux les volets eau et assainissement dans la ville sainte :



« Il est inconcevable que Touba en tant que deuxième ville économique du pays, ne soit pas dotée d’un programme spécial Eau et Assainissement », a déploré le président du groupe parlementaire Liberté et démocratie.



Le président Abdoulaye Wade a laissé à Touba 23 forages et depuis 2012, il n’y a que 3 nouveaux forages qui ont été réalisés par le régime de Macky Sall, dénonce-t-il.

