Touba / Découverte macabre à Gare bu Mak: Une personne tuée et enterrée sur les lieux

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Novembre 2022 à 10:53

Gare Bou Mak de Touba. Une macabre découverte sur les lieux où une personne d'une quarantaine d'années a été tuée et enterrée sur les lieux.



Une enquête a été ouverte pour déterminer la date de sa mort, les circonstances de son enterrement, et éventuellement de découvrir le ou les présumés coupables de cet acte.



Pour rappel, Leral avait fait un reportage sur ces lieux qui sont en fait des cantines abandonnées et où l'insécurité règne en maître. Des vagabonds, des sdf et toutes les couches y sont recensées. Un enfant y avait été tué et abandonné dans une cantine, il y a près d'un an.



Nous y reviendrons

