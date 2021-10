Touba: Découvrez ce que Serigne Mountakha a encore fait... Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou e encore fait preuve d'une grande générosité. Le sage de Darou Minam a offert, ce dimanche, une voiture limousine neuve à son neveu Serigne Babacar Mbacké Moukabaro de Touba Ndorongue.

Le bénéficiaire de ce cadeau est le fils de Serigne Moussa Mbacké Gagnessiry Ibn Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul. Il est ainsi décrit comme un chef religieux modèle respectueux des préceptes de la foi islamique.



Serigne Moukabaro, comme on l'appelle avec brin d'affection, oeuvre inlassablement pour la préservation et la revalorisation des enseignements de son grand-père, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul.



A Kaolack, ce "Baye Fall" de Serigne Bassirou Mbacké s'active dans l'éducation et l'agriculture. Il s'emploie à redresser plusieurs jeunes égarés. Aujourd'hui, sa voix compte beaucoup au niveau de la capitale du Saloum. Récemment, le jeune chef religieux a fondé un nouveau village dénommé Touba Nawel, à la périphérie de la ville de Kaolack

