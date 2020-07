Touba: Des armes à feu saisies et un trafiquant interpellé

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Juillet 2020 à 17:59

Les éléments de la brigade de recherches du poste de Gouye Mbinde ont saisi une énorme quantité d’armes à feu et des munitions.



D’après les informations, le lieutenant Moussa Faye et ses hommes ont interpellé ce samedi le présumé trafiquant au quartier Madiyana 2 à Touba.



Le mis en cause est actuellement en garde-à-vue dans les locaux du poste de police de Gouye Mbinde et d’autres têtes pourront tomber dans le cadre de l’enquête.



