Touba : Du nouveau dans l’affaire du meurtre du gérant de la station-service Keur Khadim

Selon des sources de "Rewmi", Bara Cissé aurait été tué par un objet tranchant. Informés du drame, les éléments du Commissariat spécial de Touba se sont aussitôt rendus sur les lieux, vers 21 h 47.



La victime était couchée sur le dos, entre la table de son bureau et le mur d’en face. Les policiers ont constaté des traces de lutte, du sang sur le mur et des chaises désordonnées sur le lieu du crime. Bara Cissé, âgé de 69 ans, présentait aussi des blessures apparentes à la tête, qui seraient occasionnées par un objet tranchant.



Les éléments de la Division de la police technique et scientifique ont effectué des prélèvements et des prises de vue, selon des sources. Au terme du constat supervisé par le commissaire Diégane Sène, la dépouille de Bara Cissé a été déposée, vers 3 h, à la morgue de l’hôpital Matlaboul Fawzainy, pour autopsie.