Touba : Jean Baptiste Tine réitère l’engagement du chef de l’État sur les questions de l’eau et de l’assainissement

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Août 2024 à 17:11 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Intérieur et la Sécurité publique, Général Jean Baptiste Tine, a réitéré, samedi, la volonté et l’engagement des pouvoirs publics à engager des projets structurants pour atténuer les problèmes liés à l’assainissement et à l’accès à l’eau dans la ville de Touba.



”Le président de la République m’a demandé de réitérer devant vous sa volonté et son engagement avec l’ensemble du gouvernement à mettre en œuvre des projets pour atténuer les difficultés liées à l’assainissement et à l’accès à l’eau dans la ville de Touba”, a-t-il déclaré.



Le ministre de l’Intérieur s’exprimait à l’occasion de la cérémonie officielle de la 130 ème édition Magal de Touba en présence du porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, et des dignitaires de la communauté mouride.



Jean Baptiste Tine qui a conduit la délégation gouvernementale était accompagné des ministres Cheikh Diba (finances), Moustapha Djeck Sarré (Formation professionnelle), Cheikh Tidiane Dieye (Hydraulique), Moussa Bala Fofana (Collectivités territoriales), Ibrahima Sy (Santé), Alioune Dione (Microfinance), Khady Diene Gaye (Sports), Mabouba Diagne (Agriculture).



Des autorités administratives de la région de Diourbel et de hauts gradés des forces de défense et de sécurité, des ambassadeurs, entre autres, étaient présents.



Le ministre de l’Intérieur a assuré de la disponibilité du gouvernement à accompagner Touba, deuxième ville la plus peuplée du Sénégal après Dakar, pour améliorer le cadre de vie et de bien être des populations.



Au nom du président de la République, il a compati avec les habitants de Touba frappés par les inondations pendant la période du Magal.



En outre, le ministre de l’Intérieur a appelé les jeunes à rester au pays au lieu de s’adonner à l’émigration irrégulière.



“Le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko compte sur la jeunesse pour relever les défis de notre pays. Et nous comptons sur le soutien du khalife à travers la sensibilisation pour limiter les vagues de départ”, a-t-il martelé.



Jean Baptiste Tine a sollicité des prières pour un bon hivernage, pour la paix, la concorde et la prospérité au Sénégal.



Le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, a pour sa part magnifié les efforts du gouvernement dans l’organisation du Magal.



Dans son message, il est revenu sur l’importance et le sens de la commémoration du Magal qui marque le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927) fondateur de la confrérie mouride.



Selon Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, la commémoration du Magal de Touba est un ”symbole de victoire” pour l’homme noir, mais aussi pour le Sénégal ”au regard des bienfaits et bénédictions que le Cheikh a obtenus de son Seigneur après sept ans d’exil au Gabon”.



Le porte-parole de la confrérie mouride a appelé les disciples à prendre comme viatique les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.



Des délégations des familles religieuses du Sénégal étaient aussi présentes à la cérémonie officielle.



Des imams, des guides de communautés religieuses, des sommités scientifiques, d’anciens ministres, des hommes d’affaires mais aussi des ambassadeurs accrédités au Sénégal ainsi que des représentants de plusieurs pays ont également pris part à la cérémonie officielle qui marque la fin des activités du Magal de Touba.



La 130e édition du Magal de Touba a été célébrée vendredi correspondant au 18e jour du mois lunaire Safar.



Aps

