Touba: Khadim Guèye, célèbre chanteur de Xassidas, victime d’escroquerie pour 10 millions FCfa

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Octobre 2021 à 19:28 | | 0 commentaire(s)|

N. Ndiaye, s’activant dans la vente de véhicules, risque gros ! Le mis en cause a été présenté hier, au procureur près le Tribunal de Grande instance de Diourbel.



D’après les faits, le présumé escroc a soutiré un montant avoisinant 10 millions FCfa de Serigne Khadim Guèye, célèbre chanteur de xassidas. N. Ndiaye a dupé cette célébrité, avant d’encaisser son argent. Le « vendeur » de véhicules, regrette-t-on, n’a pas respecté son engagement vis-à-vis de l’acquéreur.



Ainsi, l’homme, très audacieux, a escroqué pour plus de 2 millions FCfa, un couple Mbacké-Mbacké (S. M. Mbacké et S. M. F). Mais, le chef religieux a saisi la justice. Et la machine judiciaire a été mise en branle, par les éléments du Commissariat spécial de Touba, contre N. Ndiaye.



Arrêté lundi dernier par les hommes du commissaire divisionnaire Bassirou Sarr, d'’après des sources de Seneweb, le mis en cause a été déféré hier au parquet de Diourbel pour escroquerie.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos