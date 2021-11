Touba: L'enterrement d'un présumé homosexuel ajourné par le Dahira Moukhadimatoul Khidma Enterrement avorté ! Un présumé homosexuel a failli être inhumé ce samedi dans le cimetière de Bakhiya de Touba ! Mais, le dahira moukhadimatoul khidma a bloqué, vers 17 heures, la dépouille devant la morgue située non loin de la grande mosquée, selon Seneweb repris par Mouhalim Info.

Ainsi, les membres de cette structure en charge de la gestion des lieux de culte de cette cité, ont prié les proches du défunt à rebrousser chemin. Puis, le véhicule transportant le corps sans vie, a été escorté jusqu'à la sortie de la ville sainte d'après un membre dudit dahira, joint au téléphone par Mouhalim Info.



En effet, le présumé homosexuel, A.S. Diagne, âgé entre 20 et 30 ans, était domicilié à Mbour où il a rendu l’âme. Il serait proche d'un artiste d'après nos informations.



Le Dahira Moukhadimatoul Khidma a reçu, ce dimanche vers 12 heures, l'information selon laquelle la dépouille d'un homosexuel en provenance de Mbour, était en train d'être transférée à Touba.

