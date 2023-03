Touba : La nuit du Leylatoul Qadr célébrée le 13 avril

D’après Bes Bi qui relaie l’info, ces dernières sont dédiées à Serigne Abdoulahi Mbacké Borom Deur Bi et à Sokhna Maïmounatou Mbacké. Pour le premier, il s’agira de présenter le modèle de développement mouride et pour la 2ème, le leadership féminin.



Pour les besoins de la célébration de cet événement religieux, un comité régional de développement s’est tenu à la gouvernance de Diourbel et a été présidé par le gouverneur.



Pour rappel, dit le journal, c’est Sokhna Maïmouna Mbacké, communément appelée Sokhna Maï, fille cadette de Cheikh Ahmadou Bamba, qui, en 1952, reçut officiellement l’aval du khalife général de l’époque, Serigne Falilou Mbacké, de célébrer cette nuit.