Touba - Lansana Gagny Sakho "lapidé" en public par Serigne Bass Abdou Khadre Le DG de l'Office National de l’Assainissement du Sénégal (Onas) a entendu des vertes et pas des mûres devant un public qui n'en croyait pas ses oreilles. Il a été lynché verbalement par Serigne Bass Abdou Kahdre sur un projet dont Touba n'a pas eu connaissance.

Pour le porte parole Serigne Bass Abdou Kahdre, les choses sont claires et il assène ses "vérités" au Directeur général de l'Office national de l'Assainissement du Sénégal (Onas): "Lansana Gagny Sakho, la ville de Touba appartient à Serigne Touba On ne peut y venir, pour réaliser un important projet, sans en expliquer aux populations le contenu", lui dit-il d'emblée.



Serigne Bass de poursuive son lynchage verbal: "moi qui vous parle, je ne sais rien de ce projet, alors que j'avais fait les démarches pour l'obtenir. Le maire Abdou lahat Kâ n'en sait rien, ainsi que le Khalife général à qui je devrais rendre compte. Et c'est pareil pour les populations", porte-t-il l'estocade à son interlocuteur, visiblement surpris de la tournure des débats.



