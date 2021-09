Touba: Le CCAk livre ses premières édifices à Serigne Mountakha, 37 milliards F CFA pour le joyau Le khalife général des mourides était ce mardi dans les locaux du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim (C.C.A.K) de Touba en construction. Occasion pour Serigne Mountakha Mbacké de réceptionner les clés de l'institut du coran et l'Ufr des études islamiques et arabes.

A l'occasion de sa visite dans ce temple du savoir en chantier, le patriarche de Darou Miname a également ouvert la nouvelle mosquée construite sur place par Serigne Cheikh Mbacké ibn Serigne Abdou Akim.



Puis, le saint-homme a dirigé la prière de 14 heures en présence de plusieurs chefs religieux dont son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre Mbacké.



A noter le coût du projet du complexe Cheikh Amadoul Khadim (C.C.A.K) est évalué 37 milliards F Cfa. A travers ce bijou, le khalife général des mourides concrétise le dernier volet de Khadim Rassoul sur terre.

